Marco Baroni, tecnico della Lazio, si sofferma davanti alle telecamere di SportMediaset per un commento a caldo sul quarto di Coppa Italia giocato questa sera a San Siro contro l'Inter che ha portato all'eliminazione dei biancocelesti: "Siamo dispiaciuti perché volevamo passare il turno, ma nella prestazione ci è mancato il gol. Dobbiamo essere sereni e cercare di trovarlo con maggior convinzione negli ultimi metri, solo questo".

Avete comunque anche altri obiettivi tra campionato e Europa.

"Noi guardiamo sempre avanti, al lavoro e alla crescita dei giovani. Sappiamo il nostro percorso e non lo voglio ripetere, ma siamo convinti di giocarci tutto fino in fondo. Dobbiamo farlo per come ci esprimiamo, non molliamo di un millimetro".

Perché ha giocato Pellegrini?

"Perché in Coppa Italia poteva andare in campo come è successo a Hysaj contro il Napoli. È stata una scelta tecnica e oggi è andato in campo come era normale che fosse. Siamo venuti qui considerando tutti titolari, chi è disponibile va in campo e lavora forte".

L'assenza dal gol è imputabile all'assenza di Castellanos?

"Lui è un giocatore forte, sappiamo il contributo che ci dà. Però dobbiamo essere sempre presenti e lavorare su chi c'è, i giovani stanno sentendo il peso perché hanno fatto un salto importante, arrivare alla Lazio è un bel gradino. Ma ho molta fiducia in tutti i ragazzi: sulla squadra non ho dubbi, esco da questa partita rafforzato. Sono tremendamente dispiaciuto perché volevamo passare il turno, ma ora ripartiamo come abbiamo sempre fatto".