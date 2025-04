Vincent Kompany commenta ai microfoni della Uefa la doppia sfida che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League contro l'Inter. "Abbiamo qualche rimpianto. Non solo su questa gara, ma anche sull'andata. Abbiamo creato tante occasioni contro una delle migliori squadre del mondo in difesa. Potevamo segnare di più e fare meglio in difesa, ora cercheremo di vincere il campionato e poi il Mondiale per club. Congratulazioni all'Inter, peccato perché penso che abbiamo fatto bene in queste due partite".

Per due volte, il Bayern Monaco è stato punito su situazioni da palla ferma. "Capita. Devi riconoscere le qualità dell'avversario, Calhanoglu è uno dei migliori battitori in Europa, hanno Lautaro e tanti saltatori dalla difesa".