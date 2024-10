Raggiunto da DAZN a bordocampo dopo il tripliche fischio di San Siro, Kenan Yildiz commenta a caldo la sfida appena conclusa tra Inter e Juventus che l'ha visto essere decisivo con una doppietta: "Sono molto contento per i miei primi due gol, spero di continuare così - dice il turco -. La linguaccia come Del Piero? L'ho fatta nel secondo gol, nel primo invece volevo tenere i piedi per terra. Faccio tanti bei gol? Spero di continuare a farlo. Se crediamo allo scudetto? Certo, ma la stagione è lunga".