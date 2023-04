Intervenuto in live sul canale Twitch della Juventus, Nikola Sekulov, attaccante della Next Gen bianconera, è tornato sull'emozione della convocazione in prima squadra, avvenuta contro l'Inter: "Ho fatto la rifinitura al mattino con la Next Gen ma mi hanno detto che al pomeriggio dovevo andare con la prima squadra. Un po' ci speravo ad andare a giocare una gara così calorosa. A fine allenamento mister Allegri mi ha detto che mi avrebbe portato a San Siro. Ero davvero emozionatissimo. Anche il Team Manager me l'ha detto e mi ha fatto i complimenti. Ho pensato: 'Magari mi ha fatto una battuta'. Invece è stato veramente così.