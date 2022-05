Intervistato da Mediaset Infinity, il portiere della Juventus Mattia Perin anticipa così la finale di stasera contro l’Inter: "La Supercoppa? Era una sfida importante, ma dobbiamo capire che quella partita è il passato. Ora dobbiamo pensare a fare una grande prestazione oggi. Partita che può salvare la stagione? Non penso sia così, nel gruppo abbiamo fatto un lavoro importante, ovvio che oggi possiamo aggiungere un plus alla nostra stagione. Inter distratta dal campionato e noi concentrati solo su questa gara? Non penso sia così, è una finale e tutti daranno il 101% per vincere”.