Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport: "L'ho saputo all'ultimo, ero molto contento e ho cercato di sfruttare la mia occasione. In settimana Allegri ha provato molte soluzioni. Giocare la prima da titolare contro l'Inter è una grande emozione, ho cercato di essere me stesso, rispettando i compiti tattici. Come schermare i due attaccanti nel primo tempo e andare più a uomo sulla regia dell'Inter. Per caratteristiche Allegri ha pensato che potessi fare questa partita.

U23? Step che mi ha permesso di colmare il gap tra Primavera e professionismo. Poi ho fatto alcuni prestiti in B e in A, ora son qua. Ora continuo a lavorare e cerco sempre più spazio. Era fondamentale oggi, abbiamo tenuto testa all'Inter, una squadra molto forte".