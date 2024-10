Intercettato da Sky Sport prima di Juventus-Stoccarda, Cristiano Giuntoli prova ad aggiungere qualche informazione in più sul problema muscolare accusato da Douglas Luiz nel riscaldamento: "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato. Niente di che, non ci voleva, ma andiamo avanti. Gioca Thuram e va bene", il breve commento del Football Director bianconero nella settimana che conduce al Derby d'Italia.