La presenza di Martín Payero per la gara contro l'Inter di sabato prossimo è fortemente in dubbio. L'argentino, infatti, ha lasciato anzitempo il campo nella gara di Coppa Italia tra i friulani e la Salernitana dopo aver preso un duro colpo sul tallone da Tisj Velthuis, in area di rigore. L'arbitro Francesco Cosso, che inizialmente aveva lasciato correre l'azione, poi è stato richiamato dal VAR per rivedere l'episodio e ha cambiato decisione assegnando il penalty ai bianconeri. Nel frattempo, il giocatore è stato trasportato fuori dal campo in barella.