Trasferta che non inizia nel migliore dei modi per il Torino di Ivan Juric che domani affronterà l'Inter a San Siro. Secondo quanto si legge su Toro.it, la compagine granata, qualche minuto dopo la partenza dallo stadio Olimpico Grande Torino, è stata costretta ad una sosta forzata per via di un problema all'idroguida dell'autobus sulla quale viaggiavano i giocatori e lo staff tecnico. Piccolo inconveniente di percorso che non ha creato problemi particolari alla squadra, che è semplicemente arrivata in ritiro pre-gara qualche minuto più tardi rispetto al previsto con un mezzo sostitutivo.