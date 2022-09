Il Viktoria Plzen si mette alle spalle la sconfitta di Barcellona, non pensa all'Inter e mette a referto l'ennesimo successo in campionato battendo a domicilio il Sigma Olomouc per 3-2. Partita vispa e mai doma, a decidere il risultato è il difensore Milan Havel nella ripresa. Preservato dunque il vantaggio in classifica sullo Slavia Praga. Questa la valutazione del tecnico Michal Bilek al sito ufficiale del club: "Sapevo che i ragazzi avrebbero faatto di tutto per far andare bene la partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. L'inizio è stato come ce lo immaginavamo: abbiamo tenuto bene la palla, abbiamo anche segnato un gol. Anche l'inizio del secondo tempo è andato bene. Nel complesso, abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo segnato tre gol a Olomouc. Verso la fine, l'avversario ha logicamente creato delle occasioni. Il finale è stato combattuto, ma abbiamo difeso tutto. Abbiamo giocato molto bene a calcio per quei 60 minuti"