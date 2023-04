Il Benfica ha già affrontato una squadra italiana in questa Champions League, sconfiggendola per due volte: la prossima avversaria dell'Inter in Champions League ha infatti superato la Juventus 2-1 a Torino alla seconda giornata e 4-3 a Lisbona alla quinta giornata della fase a gironi. Prima della vittoria a Torino, il Benfica non affrontava una squadra italiana dalla fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17, quando ha perso in trasferta (2-4) e in casa (1-2) contro il Napoli. La sconfitta a Lisbona ha interrotto un'imbattibilità casalinga che durava da quattro partite contro le squadre di Serie A (V2, P2). Le Aquile di Lisbona hanno giocato 33 partite contro club italiani, con un bilancio di undici vinte, cinque pareggiate e diciassette perse.