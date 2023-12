Domenica, allo stadio 'Renato Dall'Ara', si aprirà un autentico tour de force per il sorprendente Bologna di Thiago Motta che, nel giro di sei giorni, affronterà Roma e Atalanta in campionato, oltre all'Inter per gli ottavi di Coppa Italia: "Adesso abbiamo tre partite contro tre big del campionato, potrebbe essere uno step importante portare a casa punti in ognuna di queste partite. Potremo capire dove possiamo arrivare", ha spiegato Riccardo Calafiori, difensore rossoblu, nell'intervista esclusiva a Sky Sport.

