Il Fenerbahçe ha rifiutato l'offerta dell'Atalanta per arrivare a Rodrigo Becao. I nerazzurri, come si legge su Tuttomercatoweb.com, avevano proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i turchi richiedono una cessione a titolo definitivo, avendo speso due stagioni fa otto milioni di euro per acquistare il calciatore.

L'Atalanta giocherà venerdì prossimo in casa dell'Inter.