Daniele De Rossi avrà ampia scelta sabato sera contro l'Inter. Da Trigoria, infatti, arrivano buone notizie per il tecnico della Roma, che in panchina potrà portare Chris Smalling, recuperato dopo un'assenza che durava addirittura dal 1° settembre scorso. A disposizione di DDR ci saranno anche Renato Sanches, che oggi ha svolto tutto l’allenamento, oltre a Sardar Azmoun, di ritorno dalla Coppa d'Asia dopo l'eliminazione in semifinale dell'Iran. Lo riporta Sky Sport.