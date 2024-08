L'Atalanta può perdere ufficialmente Teun Koopmeiners a pochi giorni dal match contro l'Inter, in programma venerdì sera a San Siro e valido per la terza giornata di campionato. La giornata di domani, stando a quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, sarà decisiva per chiudere la trattativa con la Juventus: un affare da 52 milioni di euro più 7 di bonus, divisi tra facili e difficili.