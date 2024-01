Dopo aver battuto la Fiorentina in semifinale, il Napoli di Mazzarri affronterà questa sera l'Inter di Inzaghi per la finale che assegnerà la Supercoppa Italiana 2023. Un Trofeo che il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare sotto l'ombra del Vesuvio anche e soprattutto per riportare un po' di brio che permetta alla squadra di affrontare questa seconda parte di stagione con una serenità maggiore rispetto alla prima metà.

Motivo Il Mattino, DeLa ha deciso di motivare ulteriormente la squadra mettendo un incentivo economico in caso di successo. Un premio vittoria che la dice lunga sulle ambizioni di sollevare la Coppa sotto il cielo di Riyadh.