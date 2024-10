Riccardo Calafiori non dovrebbe restare fuori a lungo. Dopo la torsione innaturale avvenuta nel corso della gara contro lo Shakhtar in molti temevano il peggio. Il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, non avrebbe riportato un infortunio grave. Solo un lieve problema al collaterale mediale.

Nelle prossime ore Arteta dovrebbe dare maggiori spiegazioni sui tempi di recupero. L'Arsenal affronterà l'Inter in Champions League il 6 novembre alle 21.