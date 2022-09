In un'intervista rilasciata ad Abendzeitung Munchen, Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha presentato così il girone di Champions League che vedrà contrapposti gli uomini di Julian Nagelsmann a Barcellona, Inter e Viktoria Plzen: "Non è un girone facile, ci sono due pesi massimi internazionali, Inter e Barcellona, ​​e non sottovalutiamo il Viktoria. Ma sono convinto che prevarremo. Abbiamo una squadra forte che sta entrando sempre più in forma. Ho molta fiducia in questa squadra, perché il nostro consiglio di amministrazione, Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, hanno fatto un ottimo lavoro in estate".