Oltre a Simone Inzaghi, anche Alberto Gilardino è stato protagonista della conferenza stampa pre Genoa-Inter, in programma domani alle 18.30. Ecco le parole del tecnico rossoblu: “La mia percezione in campo e nei lavori quotidiani è una percezione positiva. C’è voglia di iniziare, consapevolezza ed entusiasmo. Dobbiamo affrontare al massimo una squadra di caratura internazionale che ha vinto meritatamente il campionato”.

Inevitabile una riflessione sull'addio nelle scorse ore di Albert Gudmundsson: “Lo ringrazio per quello che ha dato al Genoa. Difficile trovare un giocatore come lui, che comunque era diverso quando è arrivato. Ha trovato un ambiente che ne ha esaltato le qualità, merito dei compagni e di tutti noi. Ora serve un giocatore che possa legare centrocampo e attacco. Albert comunque ora è il passato, il presente si chiama Genoa. Bisogna mantenere l’identità che questa squadra ha da quando io sono”.

Per un Gudmundsson che va via, un Andrea Pinamonti che torna in rossoblu: “Sono felice che sia arrivato. Quando è andato via Retegui, volevamo un giocatore con caratteristiche che si abbinano bene con Ekuban, Messias e Vitinha. Quindi abbiamo individuato Andrea. Non credo che ci siano i tempi tecnici per averlo domani”.

In conclusione, Gilardino ha detto che Gollini e Vasquez potrebbero essere della partita ma non è detto che giocheranno.