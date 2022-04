Dopo il ko contro l'Inter Women, Veronica Boquete, attaccante spagnola della Fiorentina, esprime ai canali ufficiali viola il rammarico per la sconfitta che complica la situazione delle gigliate: "È stata una partita dura, siamo consapevoli del momento e di tutto quello che c'è in ballo. Forse nella prima parte abbiamo risentito di questa tensione e con due errori nostri l'Inter è andata sul doppio vantaggio. Questo è chiaro che ha condizionato il resto della partita. Nella seconda parte di gara si è vista una Fiorentina più coraggiosa e abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo calciato, abbiamo anche rischiato certo ma si è vista una squadra coraggiosa, che vuole lottare per rimanere in Serie A. Adesso avremo un finale di stagione duro. Saranno tre finali per noi, avremo due scontri diretti e un'altra sfida dura contro la Roma. Il buono di tutto questo è che dipendiamo da noi".