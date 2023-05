Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, a Sky Sport analizza con amarezza la sconfitta in finale di Coppa Italia: "Alla squadra non possiamo rimproverare nulla, gli abbiamo fatto tutti i complimenti per l'impegno, giochiamo a calcio contro tutti, avevamo di fronte una squadra fortissima ma siamo rimasti in partita fino al 95'. Con due episodi ci hanno fatto due gol e hanno fatto la differenza. Peccato perché giochiamo un calcio propositivo e senza paura, quesrto deve darci la forza di andare a giocare la prossima finale europea e provare a vincerla. Jovic ha creato molte occasioni, in questo periodo non gli riesce nulla ma prima o poi deve girare, gli ho detto che segnerà in finale di Conference League, è un ragazzo molto emotivo e gli sono stato vicino.

E' stata una bella partita all'insegna del Fair Play, arbitrata bene e faccio i comoplimenti alla terna, ci portiamo dietro questa amarezza. Noi siamo questi non possiamo snaturarci, dobbiamo prendere le cose positive, dobbiamo provare a cambiare le cose negative certo ma siamo arrivati in due finali, siamo una squadra che segna, col nostro modulo rischiamo anche ma oggi ci hanno condannato solo degli episodi e noi non siamo stati né bravi né fortunati nel fare quelli che avremmo potuto fare".