La Fiorentina vince anche a Como, ottiene il settimo successo consecutivo e va a raggiungere Atalanta e Inter a quota 28, regalandosi quindi uno scontro che più al vertice non si può domenica prossima al Franchi quando sarà ospite la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico viola Raffaele Palladino, però, intervistato da DAZN preferisce che i suoi ragazzi si concentrino prima sull'impegno europeo col Pafos: "È una bella soddisfazione. Però ho detto ai ragazzi di godersi la serata e poi pensare alla Conference. Abbiamo tante partite da qui a gennaio. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Dobbiamo essere competitivi su tre fronti".

Per la sfida contro l'Inter, Palladino punta ad avere nuovamente a disposizione Albert Gudmundsson: "Ha un piano di rientro per questa settimana, speriamo vada tutto bene. Deve solo ritrovare la condizione fisica. Puntiamo ad averlo domenica o in Coppa Italia", spiega in conferenza stampa.