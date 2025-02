Dopo Carlos Augusto (LEGGI QUI) sponda Inter, è David De Gea il giocatore della Fiorentina a fermarsi ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera a San Siro contro i nerazzurri, quattro giorni dopo il 3-0 ottenuto al Franchi dalla squadra di Palladino: "Li abbiamo incontrati l'altro giorno però oggi è un'altra partita, a San Siro contro una squadra molto forte che gioca per vincere il campionato. Veniamo per fare il nostro gioco con le nostre convinzioni e proveremo a ripetere il risultato di giovedì".

Tu che hai tanta esperienza qual è la dimensione della Fiorentina?

"È una buona domanda, è difficile però rispondere adesso. So che dobbiamo guardare partita per partita e poi vedremo dove arriveremo, ovviamente speriamo di arrivare più in alto possibile. Ma la cosa importante è prepararci e stare concentrati partita per partita e allenarci bene".

Qual è il vostro sogno?

"Entrare in Champions è il vero sogno. Oggi a San Siro affrontiamo una grandissima squadra, vediamo cosa faremo e già uscendo anche con un punto possiamo sognare un pochino in più però con umiltà e lavoro vedremo che faremo. Vediamo se i ragazzi appena arrivati ci potranno dare una mano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!