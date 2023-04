È il match winner Giacomo Bonaventura il primo protagonista di San Siro che si presenta davanti alle telecamere di DAZN dopo Inter-Fiorentina: "Oggi è una grande vittoria, contro l'Inter qui è molto difficile - esordisce -. Ora arriva la parte più importante della stagione: dobbiamo essere contenti, ma da domani si pensa alla prossima partita. A forza di giocare insieme i nuovi si sono inseriti, siamo entrati in condizione e i risultati sono arrivati. Ora ci aspetta un periodo tosto.

Faccio tanti gol a San Siro? Non so perché, son fortunato perché questa è la 'Scala del Calcio', lo stadio più bello in assoluto. Il gol mi dà soddisfazione. L'esultanza? Volevo arrivare fino a sotto la curva ma era lontana, quindi mi sono fermato da Italiano. Avevo tanta andrenalina, il gol mi mancava da un po'".