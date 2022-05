"Affronteremo le ultime partite di campionato con la stessa mentalità di sempre, con il gruppo che rema in un’unica direzione. In questi giorni analizzeremo quanto successo con il Torino, ma siamo sempre stati positivi". Lo ha detto Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli, prossimo avversario dell'Inter in campionato venerdì sera, a margine della sconfitta con i granata che ha lasciato non poche recriminazioni per il modo in cui è arrivata.