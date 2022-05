Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani con l'Inter, Aurelio Andreazzoli ha parlato di come il suo Empoli, appena salvo, arriva alla sfida in casa dei campioni d'Italia.

Bisogna partire dalla salvezza. Purtroppo non è arrivata domenica, ma dal divano lunedì. Empoli finalmente salvo matematicamente, quali sono le sensazioni?

"Le emozioni sono forti nel momento che arrivano, poi si smaltiscono. Si è trattato di una cosa che aspettavamo ma che ci aveva fatto tribolare, quindi avevamo desiderio di coglierla. L'abbiamo fatto tutti insieme, poi abbiamo brindato a questo "scudetto" che ci teniamo forte nel petto. Credo che sia stato meritato, credo anche avremmo meritato anche qualcosa di più. Ci abbiamo messo tanto impegno, c'è dietro tanto lavoro, affetto e partecipazione. Non mi metto a fare l'elenco di tutti, ma tutte le duecento persone che lavorano per l'Empoli sono stati importanti. Sento ancora la lama del coltello di due anni fa, finalmente è stata tirata fuori e quindi quella responsabilità di aver tolto qualcosa alla società è scemata".

Come si trasforma questa entusiasmo per andare a Milano a provarci?

"A noi manca qualcosa, quindi vorremmo dare lustro a quello che pensiamo di valere. Cercheremo di fare il possibile per dare una graduatoria a queste tre gare. A cinque gare dalla fine ci eravamo dati un obiettivo di classifica, meritiamo più lustro di quello riservato".