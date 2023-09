Dopo la sconfitta contro l'Inter, Aurelio Andreazzoli si intrattiene ai microfoni di Sky per commentare il match: "I ragazzi hanno raggiunto l'obiettivo, abbiamo vinto la nostra partita. Non abbiamo portato a casa nulla perché quando una squadra come l'Inter ha occasione di trovare un gol straordinario devi inchinarti. La nostra vittoria è stata dopo una sbandata dovuta al gol subito quella di reagire e cercare il risultato in ogni modo, con sforzo fisico e idee. Potevamo essere più fortunati, abbiamo avuto due-tre situazioni sporche che altre volte ti premiano. Ma questo conta poco, punti non ne abbiamo presi e ci accontentiamo dell'obiettivo raggiunto".

Eravamo incuriositi dalla posizione di Ranocchia e dalla prestazione di Baldanzi dietro le punte. Sono loro che possono dare la scintilla o cerca qualcosa di alternativo?

"L'Empoli non può basarsi su scintille, dobbiamo ragionare in previsione di diventare un organico che abbia tanta possibilità di interpretazione, tante soluzioni di squadra. Non sicuramente aspettando scintille. Ne siamo cosapevoli e andiamo avanti affidandoci a quello che ci può sostenere, un'identità su cui poggiarti contro avversari come questo tremendamente forti".

In questa situazione di classifica conviene scegliere i giovani o meglio Caputo?

"Caputo era con la sua famiglia in tribuna oggi (ride, ndr). In prospettiva non guardo la carta d'identità, chi mi dà qualcosa viene utilizzato. Do la possibilità di esprimersi a chi può aiutare la squadra. Mi conviene, sono datato anch'io (ride, ndr)".

Baldanzi meglio centro-destra o trequartista?

"Vediamo, io lo considero quel tipo di giocatore. Poco cambia da dove parte, ama giocare in quel settore ma non è una limitazione. Se così fosse farei altre scelte. Se ci renderemo conto che lo limita troveremo altre soluzioni, è un ragazzo con qualità che va lasciato libero".