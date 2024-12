Dopo Cesc Fabregas, è Gabriel Strefezza a presentare a Sky Sport il Monday Night match della 17esima giornata di Serie A dal punto di vista del Como: "Il mister non cambia mai idee, faremo il nostro gioco come in ogni partita. Sappiamo che è complicata, l'Inter è una grande squadra, ma siamo pronti a dare tutto dopo aver lavorato bene in settimana. La vittoria sulla Roma ci ha dato tanto a livello di autostima, è stata una liberazione: siamo carichi, vogliamo giocarcela con tutti".