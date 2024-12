Dopo la vittoria in Coppa Italia ottenuta contro l'Udinese, l'Inter ospita il Como per l'ultima gara casalinga del 2024 nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A EniLive. L'allenatore dei comaschi, Cesc Fabregas, presenta così la gara di questa sera ai microfoni di DAZN: "È una giornata importante, una serata importante, non tanto per me quanto per la città di Como e per la società. Sono ventuno anni che non giocavamo qua, siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo e oggi questo è un regalo per noi. L'anno scorso era un sogno, ce lo siamo meritati e siamo qui per godercela, fare il nostro gioco e fare una partita che ci fa crescere".

Questo è un percorso vincente per il Como? E cosa cambierai tatticamente con l'Inter?

"Ovviamente noi facciamo questo calcio per vincere. A me non piace perdere, ho fatto una carriera vincendo, quando perdevo non dormivo. La mia è una mentalità vincente, abbiamo il nostro stile di gioco nel quale credo tanto. Dobbiamo lavorare tantissimo, ci vogliono tante ore di allenamento ma ci credo molto. Ci metto tanto tempo e tanta passione per far capire ai miei giocatori il metodo giusto. Ovviamente siamo un po' in obbligo di cambiare qualcosa con l'Inter perché in questo caso non abbiamo terzini sinistri, però non sono uno che si fissa sui moduli. Il metodo è metodo e le nostre idee sono quelle e la nostra struttura non cambia".

Prende un po' spunto dall'anarchia ragionata di Simone Inzaghi?

"Sì, tantissimo perché io sono un grande fan della tattica. Lavoro tanto su questo e in Italia questo conta tantissimo. Sono un grande fan di Simone e della squadra per come fanno le cose. Oggi se avrò l'opportunità di parlare con lui dopo la partita sarò molto contento, loro fanno le cose con un'anarchia tattica incredibile. Da loro ho imparato tantissimo nell'ultima stagione".

Vorresti scendere in campo?

"Sì, ma il mister non ha creduto in me".