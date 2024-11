Un clamoroso colpo di scena accompagna la vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter dell'Arsenal: il direttore sportivo Edu Gaspar, protagonista della rinascita del club londinese, lascerà infatti i Gunners dopo cinque anni. L'annuncio è stato dato dalla stessa società, che propone anche le sue parole di commiato: "È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere. L'Arsenal mi ha dato l'opportunità di lavorare con così tante persone fantastiche e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club. Ho amato lavorare con così tanti grandi colleghi nelle nostre squadre maschili, femminili e della Academy, in particolare Mikel Arteta, che è diventato un grande amico. Ora è il momento per affrontare una sfida diversa. L'Arsenal rimarrà sempre nel mio cuore. Auguro al club e ai suoi sostenitori solo cose buone e tutto il meglio".

Secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic, il dirigente avrebbe deciso di accettare l’offerta di Evangelos Marinakis, patron del Nottingham. Edu diventerà il direttore sportivo del gruppo di club del magnate greco, che oltre al Forest comprende anche l’Olympiacos.