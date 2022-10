Nemmeno il tempo di mettersi in evidenza con la prima squadra dell'Inter con i suoi assist tra Benfica in Champions League e Lecce in campionato, che Samuel Iling-Junior, giovane ala della Juventus, deve fermarsi per un infortunio. Il club bianconero comunica che il giocatore, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri al Vial del Mare, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero, il che significa niente Inter per l'ex Chelsea.