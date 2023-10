Presente al Festival dello Sport, Urbano Cairo si è fermato a rispondere anche ai giornalisti presenti in zona mista, ai quali ha parlato anche di calcio giocato, parlando con ottimismo in vista dei prossimi impegni del Torino, in programma con l'Inter immediatamente dopo la sosta Nazionali: "Passata la delusione del derby? Guardo avanti, il derby è passato. Però sentivo dire a Baggio che le sconfitte sono importanti e aiutano a crescere... Proviamo a consolarci così. Comunque dobbiamo crescere, abbiamo tante partite davanti e il derby di ritorno. Ora riprendiamo il cammino con determinazione, la squadra è rafforzata. Juric vuole avere più fanatismo ed è lui che deve trasmetterlo sempre di più".

Dopo il derby era affranto.

"Ci sta, anche io lo ero come tutti. Ok il dispiacere la sera e il giorno dopo, ma poi c'è da pensare a ripartire velocemente. Davanti c'è un campionato con altre trenta partite e la squadra merita di fare cose buone e migliorarsi. Non pensiamo a cosa è stato ma alle cose da fare. Se Juric vuole più fanatismo, bene, anche lui deve darne di più".

Preoccupato da quanto sta avvenendo a Coverciano con Zaniolo e Tonali?

"Sono brutte notizie, aspettiamo di vedere se saranno vere e confermate. Io non conosco praticamente nulla, ieri ho letto di Fagioli e oggi apprendo di altri due giocatori. Non so cosa sia vero, meglio non dire...".

Cosa l'ha sorpresa in positivo e in negativo nella Serie A?

"Le milanesi vanno bene, il Toro può certamente fare di più. Io penso a casa mia, importante riprendere velocemente il cammino. Non do patenti ad altri...".