Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko del Cagliari, ha parlato anche del match che attende i sardi domenica al Meazza contro l'Inter.

Come si fa a salvarsi?

"Giocando tutte le partite come quella che abbiamo fatto tutti quanti come squadra con l'Atalanta domenica. Senza mai mollare, senza mai rilassarsi. Da qui al 26 maggio ogni gara è una finale".

Sì, ma la prossima è a San Siro contro l'Inter. A cui manca poco per lo scudetto. Chi la colpisce di più tra i nerazzurri?

"Non ho mai fatto gol all'Inter. Ma ci ho giocato contro. Sono fortissimi, giusto che siano avanti. Ma noi abbiamo la nostra identità per cercare di prendere punti. A me piace Mkhitaryan. Lui è armeno, parliamo russo. Un giocatore forte che gioca tranquillo e usa innanzitutto la testa. Fa tante cose per la squadra. Mi ha aiutato molto quando ero alla Roma".