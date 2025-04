Un punto che fa morale per il Cagliari, quello conquistato a Empoli. Un pareggio a reti bianche che permette ai rossoblu di arrivare con relativa tranquillità ai prossimi due complicati impegni in calendario contro Inter e Fiorentina, come sottolinea in conferenza stampa l'attaccante Leonardo Pavoletti: "Difficile valutare quanto possano dare queste partite, ogni punto in più ci avvicina alla salvezza. Ci aspettano due partite difficili ma siamo nella condizione di non avere l'acqua alla gola".