Si tiene stretto il punto guadagnato a Empoli Davide Nicola, allenatore del Cagliari, che intervenuto in conferenza stampa spiega quanto questo pareggio ottenuto coi toscani possa incidere positivamente in vista delle prossime partite, a partire da quella con l'Inter di sabato prossimo: "Io credo che dobbiamo mantenere la mentalità giusta, chi non prova a giocare un certo tipo di partite, non può capire. Tutto si ribalta sul fatto che si possa anche perdere, noi cerchiamo di giocare con lo spirito di fare un gioco che diverta. Oggi forse non c'è stato molto divertimento ma oggi c'è stata una crescita importante, che ha riguardato anche il non subire gol per due partite. Avremo due gare difficili, ma questo vale per tutti".

Sette partite alla fine, quanto pensa possa mancare alla salvezza?

"Non lo so, come dico sempre a me non interessa pensare a una percentuale. Dobbiamo fare dei punti, come gli altri: in ogni caso li devi fare. Non so quanti punti manchino, sette partite non sono poche, concentriamoci sulla prossima. Nulla è scontato, ogni punto ha un peso specifico. A Milano sarà chiaramente una partita diversa, la qualità sarà diversa, andiamo avanti senza pensare a percentuali o punti ancora da fare"