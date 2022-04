Con il suo gol ha stampato il 2-2 contro l'Udinese che vale un punto per il Bologna. "È stato bellissimo segnare dopo tanto tempo. Dedico il gol a mio padre e alla mia famiglia perché ultimamente non è stato un bel periodo - ha detto Nicola Sansone a DAZN dopo il match con i friulani -. Nel calcio non è mai facile: ci sono momenti belli e brutti. Nelle ultime abbiamo fatto delle belle gare, ci stiamo riprendendo. L’Udinese è una squadra forte: abbiamo preso un punto importante. Ci tenevamo a fare una buona prestazione perché ogni volta, quando c’era il presidente allo stadio, non vincevamo mai. Siamo contenti del pareggio".