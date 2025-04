Raggiunto da Sky Sport a pochi minuti da Bologna-Inter, Dan Ndoye inquadra così l'imminente match contro i nerazzurri: "Per noi è una partita importante come tutte, penso che abbiamo la qualità per fare una bella cosa oggi e vogliamo dimostrare di essere al livello per l'Europa".

Cosa bisognerà fare oggi?

"Dobbiamo giocare come sappiamo fare, essere efficaci sotto porta perché è una squadra di qualità. Se lasciamo troppo spazio sanno come farci male. Dobbiamo essere pazienti".

Quanto ti sta dando il Dall'Ara?

"È uno stadio speciale per me e per la squadra, do sempre il massimo. Spero di fare gol oggi e che la squadra vinca"