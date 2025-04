È finita 2-2 la gara tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund di ieri pomeriggio, match valido per la 29esima giornata di Bundesliga, il capitano dei bavaresi Thomas Müller ha commentato il risultato ottenuto contro il Dortmund prima di parlare anche della gara di ritorno dei quarti di Champions League in programma per mercoledì prossimo in casa dell'Inter: "Vedo una squadra in grado di accedere al prossimo turno di Champions League" aveva detto a ESPN, prima di rispondere con un po' di stizza ai colleghi di ZDF.

Credete nelle possibilità di una rimonta miracolosa?

"Dobbiamo ridefinire il concetto di miracoloso. Vincere in trasferta di 1 o 2 gol non è miracoloso, è solo il Bayern che fa il proprio dovere. Serve soltanto giocare una buona gara, che ci metta nella posizione di essere in vantaggio nei 90': una vittoria di misura ci porterebbe ai tempi supplementari".