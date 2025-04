Il palo di Harry Kane, il gol subito all'88' poco dopo aver trovato il pari e, in generale, le troppe occasioni sprecate. Sono diversi i rimpianti per il Bayern Monaco, battuto in casa dall'Inter 2-1 nell'andata dei quarti di finale di Champions League, competizione dove era imbattuto in casa da 22 partite consecutive. Un epilogo che Vincent Kompany analizza così nella sala conferenze dell'Allianz Arena:



Perché Muller non è partito titolare?

"Abbiamo iniziato bene la gara nei primi 30', dominando e creando delle occasioni. Potevamo fare 1-2 gol, poi anche nella ripresa abbiamo creato. Alla fine, sappiamo che Muller è un giocatore importante e infatti ha segnato il gol del pareggio. Ogni decisione che prendiamo ha a che fare col calcio".

Perché Guerreiro da sottopunta?

"L'Inter è stata molto forte, a noi è mancato Musiala e con Guerreiro volevamo l'equilibrio giusto. Abbiamo bisogno di tutti, le gare durano 90'. Penso che Guerreiro abbiamo fatto un ottimo lavoro come Muller, in molti hanno fatto bene, ma il risultato non è stato buono per noi".

Perché la scelta di Boey?

"Sappiamo che abbiamo 6-7 infortuni, non è una cosa normale. Ho fatto questa sostituzione perché pensavo fosse quella giusta, in più ho tolto Kim perché era ammonito e non c'era un altro che potesse giocare sulla sinistra".

L'energia che ha portato Muller al suo ingresso in campo.

"Abbiamo messo in campo un giocatore che pensavamo ci potesse aiutare a pareggiare. Certo, è una leggenda del club, speriamo di vederlo in campo all'Allianz Arena ogni partita. E' stato fantastico il momento del gol, ma alla fine siamo rimasti delusi dal risultato".

Perché il cambio di atteggiamento tattico dopo i primi 30'?

"L'ho detto già tante volte: se dobbiamo difendere, difendiamo. Oggi è stato così, non abbiamo concesso molto al nostro avversario. Sul possesso palla dobbiamo lavorare di più. L'Inter è stata forte; avremmo potuto fare più gol, questo ci dà la possibilità di andare a Milano con speranze".

Il 2-1 lo avete preso in contropiede.

"E' stato un momento in cui abbiamo perso la concentrazione, poi loro sono stati bravi. Ma non sarà questo risultato a a portarci a credere che non possiamo vincere a Milano. Settimana prossima non dobbiamo commettere errori".

