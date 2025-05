Dal Barcellona al Verona, con Sommer e Bisseck che potrebbero essere le uniche due confereme di formazione dell'Inter. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, spiegando che per domani sera Inzaghi pensa ad un maxi-turnover con nove cambi e vista alla semifinale di ritorno di Champions League di martedì sera.

In difesa spazio dunque a De Vrij e Carlos Augusto per chiudere il reparto, mentre sugli esterni dovrebbero alla fine spuntarla Darmian a destra e Zalewski a sinistra. In cabina di regia, invece, Asllani rimpiazzerà lo squalificato Calhanoglu e potrebbe essere affiancato da Frattesi e Zielinski. Cambia completamente la coppia d'attacco, che secondo la rosea "sarà scelta in mezzo al trio Arnautovic-Correa-Taremi. Proprio l’iraniano, che ha dato finalmente segni di risveglio in una notte tanto difficile, potrebbe essere riconfermato nel successivo impegno contro i giovanotti di Flick", si legge.

