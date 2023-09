Direttamente dal prato di San Siro, prima di Milan-Newcastle, Franco Baresi invita i rossoneri a girare pagina dopo il bruttissimo ko nel derby contro l'Inter: "L'amarezza è stata tanta per quanto successo sabato, ma stasera è un'altra partita. In Champions il girone è tosto, stasera è doppiamente importante tornare alla vittoria per dare una gioia ai nostri tifosi", le parole dell'ex difensore a Sky Sport.