Piove sul bagnato in casa Barcellona. già orfano di Koundé, Bellerin e Araujo, ora Xavi rischia seriamente di perdere per la difesa anche Andreas Christensen, uscito ieri acciaccato dal match di San Siro. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il centrale danese ha subito una forte distorsione alla caviglia sinistra e i tempi di recupero saranno valutati oggi con gli esami del caso, ma è alta la possibilità che perda il match di ritorno contro l'Inter in programma fra una settimana al Camp Nou.