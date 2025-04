C'è un dato curioso legato alle uniche tre partite in cui Robert Lewandowski non ha messo piede in campo col Barcellona in questa stagione: senza il polacco, sottolinea il Mundo Deportivo, i catalani hanno sempre vinto con una manita. E' successo in Liga a Maiorca (5-1) e in Coppa del Re con Betis (5-0 negli ottavi di finale) e sul campo del Valencia (5-1 nei quarti di finale).

Statistica che vuol dire tutto e niente, comunque da annotare visto che l'ex bomber del Bayern Monaco perderà almeno la semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter ed è a forte rischio anche per il ritorno.