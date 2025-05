Barcellona-Inter 3-3 ha entusiasmato anche un allenatore dal palato sopraffino per il grande calcio come Pep Guardiola, che ieri - come milioni di spettatori - si è goduto lo spettacolo offerto dalle due squadre al Montjuic: "Sono sorpreso da quanto sia stata bella la partita - ha ammesso il manager del Manchester City parlando in conferenza stampa -. Grazie a questo tipo di partite gli stadi non saranno mai vuoti e il nostro business crescerà. Non posso che essere grato per le due semifinali di Champions League, entrambe sono state incredibili, soprattutto ieri. Quando giochi come il Barcellona, ​​gli stadi non saranno mai vuoti. E possiamo vivere in questo settore per molto, molto tempo. Non importa il risultato, ma quanto siano orgogliose le persone che amano il Barcellona".

Infine, il catalano rende merito anche ai campioni d'Italia, capaci di confermare il loro status europeo anche in casa di un Barça stellare: "Penso che l'Inter abbia dimostrato ancora una volta di essere incredibile, come quando l'abbiamo battuta in finale di Champions League (a Istanbul nel 2023, ndr). Difende bene, gestisce le transizioni, è fisica e ben organizzata. Simone Inzaghi è un manager incredibile. Martedì e mercoledì prossimi saranno due partite incredibili. Quattro squadre fantastiche e meritano di essere lì...".

