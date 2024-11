Tra una settimana ci sarà un grande scontro al vertice tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri dovranno fare particolare attenzione alla viola, apparsa molto in forma anche oggi a Como. E, come evidenziano i colleghi di Opta Paolo, La Fiorentina ha vinto 7 gare di fila in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, l'altra risaliva al periodo tra febbraio e aprile 1960 (otto in quel caso).