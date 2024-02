"Era la partita che volevamo, siamo stati molto vicini a togliere qualcosa all'Inter. Abbiamo fatto un errore importante e ne hanno approfittato, come è successo in altre occasioni in cui abbiamo perso palloni importanti. Ma abbiamo fatto una buona partita, abbiamo chiuso gli attacchi dell'Inter e abbiamo avuto qualche occasione importante. Tranquillità, vedremo cosa succederà al ritorno nel nostro stadio". Lo dice Diego Simeone, raggiunto da Sky Sport al termine di Inter-Atletico Madrid.

Il pubblico potrà fare la differenza al ritorno?

"L'importante è il campo. Dobbiamo migliorare in campo sulla prdidta dei palloni a centrocampo, loro sono forti. Dobbiamo cercare di generare spazio per una rimonta importnat

Vi sitete salutati con Inzaghi?

"Sì, ci siamo salutati. Gli voglio, bene e gli ho detto che sono contento di quello che sta facendo. Ci vediamo allo stadio dell'Atletico".

Credete nella rimonta?

"Ora pensiamo all'Almeria e alle altre partite che avremo".