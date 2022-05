Clamoroso ko quello incassato dalla Juventus in casa del Genoa, dove la squadra di Massimiliano Allegri perde per 2-1 dopo un iniziale vantaggio sottoscritto da Paulo Dybala. L'allenatore dei bianconeri, a margine del match, si sofferma a commentare il risultato ai microfoni di Sky Sport dove ricorda l'appuntamento di mercoledì contro l'Inter: "Dovevamo far prima il 2-0. Purtroppo dobbiamo migliorare ma usciti Arthur, Miretti e Paulo non abbiamo avuto chi dava i tempi di gioco e rallentava l'azione. Avevamo contropiedisti, giocavano palla indietro e avanti, quando poi sbagli gol ci lasci le penne così. Dispiace perdere, a livello di classifica contava meno. Ne facciamo tesoro, mercoledì c'è la finale di Coppa e non possiamo sbagliare così tanto".