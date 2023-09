Nonostante qualche fischio ancora di troppo, Juan Cuadrado si è immerso a pieno nella sua nuova avventura all'Inter. Non solo l'assist confenzionato per il 4-0 di Lautaro nell'ultima partita contro la Fiorentina, il colombiano ha infiammato San Siro anche con la sua celebre danza in occasione del rigore trasformato da Calhanoglu: è proprio il turco, accompagnato anche da Calhanoglu, a ballare insieme all'ex giocatore della Juventus sotto i tifosi dell'Inter.