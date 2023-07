L'Inter sbarca in Giappone e si prepara per le due amichevoli di lusso della tournée: i nerazzurri sfideranno l'Al-Nassr e il Paris Saint-Germian. Per preparasi agli appuntamenti, la squadra di Inzaghi si è allenata oggi per la prima volta a Osaka, come testimoniato da un video pubblicato sui social dal Biscione.