Da quando è tornato in cabina di regia, l'Inter ha ripreso a volare. Marcelo Brozovic anche contro la Roma, non soltanto per il bellissimo gol del 2-0, è risultato ancora una volta decisivo e tra i migliori in campo. Il centrocampista croato ha festeggiato sui social dopo il 3-1 inflitto ieri a San Siro ai giallorossi: "Forza Inter", il commento del cervello nerazzurro.